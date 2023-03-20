Медики, що працюють в евакуаційному відділенні, розповіли про роботу медичної роти 5 ОШБ.

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Перш за все слід пояснити, що до евакуаційного відділення медичної роти 5 ОШБ потрапляють бійці, яким вже надали першу медичну допомогу: наклали турнікет та, можливо, дали таблетку знеболювального. Після цього медики евакуаційного відділення:

ставлять крапельниці,

перевіряють турнікети,

зупиняють кровотечу та аналізують стан пораненого.

Працювати доводиться швидко, навіть якщо відбуваються обстріли.

Якщо з'являється трьохсотий (поранений – 24 Канал), то він має єдиним трьохсотим і залишитись. Нема завдання вивозити його з поля бою негайно, це робиться тільки за безпечних умов, бо безпека – це головне. Спочатку бійці мають надавати допомогу собі самі, ми так їх вчимо. Потім бійці власними силами, медики вони чи ні, вивозять поранених з поля бою, коли стихає бій,

– сказав начальник евакуаційного відділення Сергій Шпичка із позивним "Капля".

Як відбувається евакуація поранених з передової: дивіться відео

Він зазначив, що важко – це коли одразу поступають кілька десятків бійців. У таких випадках доводиться займатися "медичним сортуванням", тобто вирішувати, кому першому надавати допомогу.

"Дивишся на пораненого – ага, він легкий, дочекається. А іншого відкладаєш, бо в нього дуже мало шансів, і якщо ми не допоможемо тому, у кого шанс є, то втратимо обох. Це дуже складний вибір, врівноважитись після цього важко", – додав "Капля".

На фронті існують стабілізаційні пункти

На певних ділянках фронту існують також стабілізаційні пункти. Про їх роботу розповів ординатор евакуаційного відділення медичної роти із позивним "Бігль".

Коли відбувається штурм – нашими військовими чи ворогом – то завжди є поранені. Дістати їх з поля бою до лікарні швидко буває вкрай важко, тому для цього створюються стабілізаційні пункти. Тут ми стабілізуємо стан трьохсотих: знімаємо турнікети, зупиняємо кровотечу тощо. Звідси відправляємо у шпиталь другої лінії евакуації,

– пояснив "Бігль".



Евакуаційне відділення / Фото "Український свідок"

Нещодавно американське видання Politico повідомило, що за рік повномасштабної війни з Росією Україна втратила понад сто тисяч військових. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростував цю інформацію. За його словами, вся інформація про втрати українських військових відома вищому керівництву. Під час війни це закрита інформація.