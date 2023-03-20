Медики, работающие в эвакуационном отделении, рассказали о работе медицинской роты 5 ОШБ.

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Прежде всего, следует объяснить, что в эвакуационное отделение медицинской роты 5 ОШБ попадают бойцы, которым уже оказали первую медицинскую помощь: наложили турникет и, возможно, дали таблетку обезболивающего. После этого медики эвакуационного отделения:

ставят капельницы,

проверяют турникеты,

останавливают кровотечение и анализируют состояние раненого.

Работать приходится быстро, даже если происходят обстрелы.

Если появляется трехсотый (раненый – 24 Канал), то он должен единственным трехсотым и остаться. Нет задачи вывозить его с поля боя немедленно, это делается только при безопасных условиях, потому что безопасность – это главное. Сначала бойцы должны оказывать помощь сами, мы так их учим. Затем бойцы собственными силами, медики они или нет, вывозят раненых с поля боя, когда стихает бой,

– сказал начальник эвакуационного отделения Сергей Шпичка с позывным "Капля".

Как происходит эвакуация раненых с передовой: смотрите видео

Он отметил, что тяжело – это когда сразу поступают несколько десятков бойцов. В таких случаях приходится заниматься "медицинской сортировкой", то есть решать, кому первому оказывать помощь.

"Смотришь на раненого – ага, он легкий, дождется. А другого откладываешь, потому что у него очень мало шансов, и если мы не поможем тому, у кого шанс есть, то потеряем обоих. Это очень сложный выбор, уравновеситься после этого тяжело", – добавил "Капля".

На фронте существуют стабилизационные пункты

На определенных участках фронта есть также стабилизационные пункты. Об их работе рассказал ординатор эвакуационного отделения медицинской роты с позывным "Бигль".

Когда происходит штурм – нашими военными или врагом – всегда ранены. Достать их с поля боя в больницу быстро бывает крайне тяжело, поэтому для этого создаются стабилизационные пункты. Здесь мы стабилизируем состояние трехсотых: снимаем турникеты, останавливаем кровотечение. Отсюда отправляем в госпиталь второй линии эвакуации,

– объяснил "Бигль".



Эвакуационное отделение / Фото "Украинский свидетель"

Недавно американское издание Politico сообщило, что через год полномасштабной войны с Россией Украина потеряла более ста тысяч военных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию. По его словам, вся информация о потерях украинских военных известна высшему руководству. Во время войны это закрытая информация.