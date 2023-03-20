Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 Канал.

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Маляр назвала самые горячие направления на фронте

Она подчеркнула, что наступление продолжается по нескольким направлениям. "Сегодня горячо в Белогоровке, Авдеевке, Угледаре Марьинке", – отметила Маляр.

По ее словам, фактически с января идет полномасштабное наступление на востоке Украины. Маляр заверила, что Вооруженные Силы Украины мощно сопротивляются оккупантам.

Самой горячей точкой на фронте остается Бахмут. Там уже как два месяца продолжаются самые ожесточенные бои.

Несмотря на все прогнозы разных экспертов, второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит. Здесь следует сказать, что это благодаря мужеству наших воинов, защищающих сегодня город. Враг не может даже рационально объяснить, как происходит такое мощное сопротивление,

– сказала Маляр.

Маляр отметила, что оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага. Вторым важным аспектом она назвала уничтожение врага: техники и личного состава.

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