Данилов подчеркнул, что информация американских СМИ не соответствует действительности. По его словам, вся информация о потерях украинских военных известна высшему руководству.
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Данилов раскритиковал материал Politico о потерях Украины
Я с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности,
– сказал Данилов.
По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.
"После войны 2014 года мы знали, как воевать, а в России такого не было. На многих направлениях у них были потери просто безумные", – подчеркнул Данилов.
Комментируя ситуацию в Бахмуте, Данилов отметил, что ВСУ сорвали россиянам уже третий план наступления, из-за чего "россияне не могут двигаться дальше и бросают в Бахмут своих людей как в котел".
Россия начала полномасштабное наступление на Востоке еще в январе
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что фактически с января продолжается полномасштабное наступление на востоке Украины. Маляр заверила, что Вооруженные Силы Украины мощно сопротивляются оккупантам.
- Она назвала главные направления, где продолжаются ожесточенные бои. Речь идет о Белогоровке, Авдеевке, Угледаре и Марьинке.
- Самой горячей точкой на фронте остается Бахмут. Там уже как два месяца продолжаются самые ожесточенные бои.
- Маляр отметила, что оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага. Вторым важным аспектом она назвала уничтожение врага: техники и личного состава.
- Однако при этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что планы российских захватчиков по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Более того, по словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне тактически не могут завершить операцию по захвату украинского города-крепости.