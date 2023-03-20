Данилов подчеркнул, что информация американских СМИ не соответствует действительности. По его словам, вся информация о потерях украинских военных известна высшему руководству.

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Данилов раскритиковал материал Politico о потерях Украины

Я с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности,

– сказал Данилов.

По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

"После войны 2014 года мы знали, как воевать, а в России такого не было. На многих направлениях у них были потери просто безумные", – подчеркнул Данилов.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, Данилов отметил, что ВСУ сорвали россиянам уже третий план наступления, из-за чего "россияне не могут двигаться дальше и бросают в Бахмут своих людей как в котел".

Россия начала полномасштабное наступление на Востоке еще в январе