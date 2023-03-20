После начала полномасштабного вторжения России Владимир сначала добровольно вступил в житомирскую территориальную оборону, а затем в марте 2022 года присоединился к рядам ВСУ, передает 24 Канал.

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Лавренюк был командиром батальона

Лавренюк начинал свой боевой путь в должности командира взвода, с которым участвовал в боях с оккупантами в самых горячих точках Донецкой и Луганской областей.

Рассказывая о своем взводе на радио НВ, Владимир отмечал, что люди собрались в нем совершенно разные: "И мебельщики, и те, кто имел контракты на полмиллиона гривен за объект. Они все бросили и приехали в военкомат, стремились защищать свою Украину. Есть молодые ребята, которые были на момент вторжения за границей, и тоже бросили работу с зарплатой 3500 – 4000 евро и приехали сюда защищать страну".

Он также отмечал, что в его подчинении были и очень мотивированные люди, и те, кто портил картинку – они не понимали, зачем пришли служить и имели пристрастие к алкоголю: "Не знаю, как военкоматы их отбирали. И с ними приходится бороться".

Защитник погиб в феврале

"Барни" с собратьями прошел ожесточенные бои за Лисичанск и был благодарен командирам, которые вовремя вывели солдат из города и не оставили их в беде.

Лавренюк считал, что освобождать утраченные города Луганской области будет трудно, потому что там остались преимущественно те, кто ждал "российского мира". Однако в то же время был уверен, что Украина вернет свои территории: "Ничего, будет немного тяжелее, но мы справимся с этим".

8 февраля стало известно, что Лавренюк погиб во время боевого задания в Донецкой области.

К слову. Владимир был выпускником факультета физического воспитания и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, который окончил с отличием. А необходимые квалификационные требования для кандидата в мастера спорта Лавренюк выполнил на Кубке Украины по спортивному лыжному туризму.