Після початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир спочатку добровільно вступив до житомирської Територіальної оборони, а потім у березні 2022 року доєднався до лав ЗСУ, передає 24 Канал.

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Лавренюк був командиром батальйону

Лавренюк розпочинав свій бойовий шлях на посаді командира взводу, з яким брав участь у боях з окупантами у найгарячіших точках Донецької та Луганської областей.

Розповідаючи про свій взвод на радіо НВ, Володимир зазначав, що люди зібралися в ньому абсолютно різні: "І меблярі, і ті, хто мали контракти на півмільйона гривень за об'єкт. Вони все кинули та приїхали у військкомат, прагнули захищати свою Україну. Є молоді хлопці, які були на момент вторгнення за кордоном, і теж покинули роботу з зарплатою 3500 – 4000 євро і приїхали сюди захищати країну".

Він також зазначав, що у його підпорядкуванні були й дуже мотивовані люди, і ті, хто псував картинку – вони не розуміли, навіщо прийшли служити та мали пристрасть до алкоголю: "Не знаю, як військкомати їх відбирали. І з ними доводиться боротися".

Захисник загинув у лютому

"Барні" з побратимами пройшов запеклі бої за Лисичанськ і був вдячний командирам, які вчасно вивели солдатів із міста та не залишили їх у біді.

Лавренюк вважав, що звільняти втрачені міста Луганської області буде важко, бо там залишилися переважно ті, хто чекав на "рускій мір". Однак водночас був упевнений, що Україна поверне свої території: "Нічого, буде трохи важче, але ми впораємось із цим".

8 лютого стало відомо, що Лавренюк загинув під час бойового завдання на Донеччині.

До слова. Володимир був випускником факультету фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчив із відзнакою. А необхідні кваліфікаційні вимоги для кандидата у майстри спорту Лавренюк виконав на Кубку України зі спортивного лижного туризму.