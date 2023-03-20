Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський. Він пригадав, як росіяни діяли на Харківському напрямку, коли опинялися в оперативному оточенні українських бійців.

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"На Харківському напрямку, коли ми створювали оперативні оточення, росіяни кидали все: важку артилерію, САУ, пересідали на велосипеди, переодягались у цивільних, втікали", – зауважив він.

Натомість українські захисники мужньо тримають оборону Бахмута, хоч існує загроза оперативного оточення. ЗСУ роблять усе, щоб вигнати росіян з міста. Як підкреслив Ярославський, у цьому полягає фундаментальна різниця між ЗСУ та загарбниками.

Важкі бої за Бахмут

Денис Ярославський зазначив, що зараз у Бахмуті тривають планові ротації для відновлення військових. Ситуація на цьому напрямку дуже складна. Усі підрозділи, які там перебувають, героїчно борються за місто.

За словами офіцера ЗСУ, Росія кидає на Бахмутський напрямок усі сили, щоб знищити наших захисників. Для ЗСУ існує загроза опинитися в оперативному оточенні.

Горловина оперативного оточення, яке зараз намагається влаштувати ворог, складає трохи понад 4 кілометри від Хромового до півдня Бахмута. Це та територія, яка може дуже ретельно прострілюватись ворогом з мінометів та іншої ствольної артилерії. Тому це небезпечно,

– повідомив військовий.

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