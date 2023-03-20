У понеділок вранці, 20 березня, аналітики з Інституту вивчення війни опублікували щоденне зведення. У ньому йдеться, зокрема, про те, що українські війська, ймовірно, провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.

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Успішний контрнаступ ЗСУ під Бахмутом

Зауважимо, що вдалось провести ефективні наступальні дії воїнам української армії на тлі розмов в Росії про те, що Київ планує операції в районі Бахмута. Себто ворог прекрасно знав, про наші плани, однак, вочевидь, нічого не міг з цим зробити.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що українські сили провели успішну контратаку на південний захід від Іванівського – 6 кілометрів на захід від Бахмута – і відкинули російські сили далі від траси T0504 у цьому районі,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там наведено заяву речника Східного угрупування військ, полковника Сергія Череватого. Власне, він повідомив, що 19 березня ворожі війська здійснили 25 атак у районі Бахмута, однак, ймовірно, досягли лише незначних успіхів.

До того ж певні російські джерела опублікували підтвердження стосовно того, що колона української бронетехніки була розміщена вздовж T0504 на південний захід від Костянтинівки – це 22 кілометри на південний захід від Бахмута. Вони також припускали, що українські сили готуються до контрнаступальної операції.

Зверніть увагу! Як пишуть аналітики, відомий російський мілблогер заявляв, що українські сили наразі здатні посилити контратаки для стабілізації лінії фронту навколо Бахмута. Ба більше, є всі підстави стверджувати, що самі росіяни "дедалі більше не впевнені щодо здатності окупантів утримати ініціативу навколо Бахмута".

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