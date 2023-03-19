Про ситуацію у Бахмуті в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. Він наголосив, що окупанти тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута.

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Сили оборони України продовжують знекровлювати окупантів

Череватий наголосив, що дії російської армії в районі Бахмута важко назвати "великою стратегічною наступальною операцією".

Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони зазнають величезних втрат,

– наголосив Череватий.

Водночас він підкреслив, що українське командування і штаби правильно планують оборону. Завдяки цьому Сили оборони України продовжують знекровлювати окупантів, зменшуючи його бойові можливості та ламають бойовий дух росіян.

Окремо Череватий заявив про дефіцит боєприпасів у росіян. Він сказав, що слова власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина про нестачу боєприпасів – це сигнал SOS керівництву Росії.

Карта бойових дій у Бахмуті

Що відомо про ситуацію у Бахмуті