О ситуации в Бахмуте в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

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Силы обороны Украины продолжают обескровливать оккупантов

Череватый отметил, что действия российской армии в районе Бахмута трудно назвать "большой стратегической наступательной операцией".

Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они терпят огромные потери,

– подчеркнул Череватый.

В то же время он подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Благодаря этому Силы обороны Украины продолжают обескровливать окупантов, уменьшая его боевые возможности и ломают боевой дух россиян.

Отдельно Череватый заявил о дефиците боеприпасов у россиян. Он сказал, что слова владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов – это сигнал SOS руководству России.

Карта боевых действий в Бахмуте

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