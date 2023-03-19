Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне пытались наступать по линии фронта в 200 километров, что очень истощило их силы.

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Россиянам, как всегда, не хватило мозга

Роман Свитан отметил, что в конце февраля и начале марта 2023 Россия попыталась пойти в наступление, но очень сильно растянула линию своего наступления, что привело к нехватке ресурсов и истощению ее сил.

По мнению полковника ВСУ в запасе, если бы российские войска сконцентрировались на Бахмуте и Авдеевке, то имели бы большие шансы на то, что командование ВСУ приняло бы решение об уходе из этих городов.

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Был неграмотный подход к использованию сил и средств, они растянули наступательные действия на ширину фронта в 200 километрах от Угледара до Купянска и практически выдохлись по всей линии фронта, – сказал Свитан.

По словам военного эксперта, тогда россиянам просто не хватило мозга, а теперь уже поздно прибегать к таким действиям, потому что все, что у них было – они потратили. Рашисты могут попытаться давить остатками своих сил на Авдеевку, Белогоровку, Бахмут, Кременную и, возможно, Купянск.

"Уже нечем им выполнять такого рода атаки, а все, что мы сейчас слышим в информационном поле – это уже отголосок их желаний, которые они должны были сделать несколько недель назад. Не очень умны у них командиры и это для нас большой плюс", – подытожил военный эксперт.

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