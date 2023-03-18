Военный эксперт Павел Нарожный также отметил, что огненное давление окупантов на фронте существенно ослабляется. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Смотрите также Безумные потери в обмен на крошечный кусок территории: давший России "большое наступление" в Украине.

Боеспособность очень низкая

По информации эксперта, россияне сдуваются.

Об этом свидетельствует скорость их огня, количество артиллерийских систем, которые они выводят на огневые позиции, количество производимых ими выстрелов и их точность и т.д.,

– подчеркнул Нарожный.

Он подчеркнул, что, конечно, есть участки фронта, на которых оккупанты еще могут поддерживать огромное давление. Конкретно – в Бахмуте. Они ведь туда бросили очень большое количество личного состава и военной техники.

"Но в целом боеспособность и, самое главное, наступательная способность российской армии сейчас очень низка", – считает он.

Военный эксперт о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Гордятся продвижением на 500 метров

Военный эксперт обратил внимание на то, что российская пропаганда рассказывает, как они захватили некий завод, расположенный в Бахмуте.

Они гордятся продвижением где-то на 500 – 600 метров вперед. И это огромная армия, в которой миллионы людей. Это все, что они могут рассказать о своих успехах,

– подчеркнул собеседник.

По его мнению, если бы враг действительно имел наступательный потенциал, то мог бы прожечь линию обороны и наступать не на 500 метров, а на 50 или 100 километров.

"Но этого не происходит", – резюмировал Павел Нарожный.

Ситуация в Бахмуте: последние новости