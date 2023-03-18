Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Крамаров – военный эксперт. По его словам, в течение этого на Бахмутском направлении враг снизил интенсивность наступательных действий.

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Оккупанты прибегают к штурмам

Андрей Крамаров объяснил, что россияне все же не оставляют попыток захватить Бахмут.

То есть количество наступлений снизилось почти вдвое. Она все равно очень велика, это безумные количества людей и большое количество атак,

– убежден он.

По его мнению, враг продолжает попытки перекрыть именно основную трассу питания города Бахмут, совершая штурм.

"И значительных успехов в этом они вообще не достигают. Там нет возможности для них поближе подтянуть свою артиллерию для того, чтобы под артиллерийский полный контроль взять эту трассу", – подчеркнул он.

Крамаров добавил, что юго-западные позиции россиян полностью контролируются украинской артиллерией, которая в основном находится в районе Часового Яра.

ВСУ успешно отрабатывают по врагу

Военный эксперт объяснил, что попытка россиян штурмовать реку Бахмутка – это нечто довольно странное. Они не строят понтонную переправу, а физически штурмуют реку.

"Они вышли на тот плацдарм, им дали на него зайти, их закрыли на Правом берегу. И на Правом берегу контролируют наши бойцы", – заметил он.

Там русские военные были уничтожены не только благодаря украинской артиллерии.

Очень эффективно, по словам наших бойцов, работает именно западное вооружение ближнего боя, например, те же минометы МК-14, которыми наши бойцы на расстоянии 1,5–2 километра просто накрывают сразу же их в том месте, где они появляются,

– сосредоточил внимание военный эксперт.

По его словам, относительно северной части Бахмута, там ситуация тоже тяжелая из-за промзоны вокруг.

"Эта крупная промышленная зона является местом ведения боевых действий. Это ближние бои. Промзона не позволяет ни нам, ни им эффективно использовать большую ствольную артиллерию", – добавил он.

Крамаров сообщил, что сейчас ВСУ там используют тактику активной защиты малыми группами, которая использовалась при обороне Киева, в частности, во время боев в Буче и Ирпене.

Малыми группами ССО, десантно-штурмовые войска при поддержке Сухопутных войск, держащих их тыл, очень активно маневрами пытаются выбивать противника, нанося ему контратаку,

– подытожил он.

Так что успехи определенные есть.

Контрнаступательные действия

Военный эксперт подчеркнул, что в Авдеевке враг также пошел в активные штурмовые действия, которые даются ему дорогой ценой.

По его словам, из-за создания своеобразных "клещей", с помощью которых они пытаются обходить плотные ряды украинской обороны, россияне оголяют свои фланги.

И там южнее Авдеевки они понесли очень значительные потери, потому что они выдвинулись, растянули сами свой фронт, после чего получили очень хорошую контратаку,

– объяснил он.

Там враг потерял значительную часть своей техники, попав в окружение.

"Что касается наших контрнаступательных действий, то они идут сейчас больше всего на северном направлении Бахмута", – подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что Орехово является одной из наших логистических цепей, на которую россияне наступают уже третью неделю подряд.

То, чего они пытались достичь за 24 часа, в течение получаса, часы они теряют,

– убежден он.

По его словам, уже в боях под Бахмутом был замечен танк Т-62 2022 модернизации.

Подготовка Украины к контрнаступлению