Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Крамаров – военный эксперт. По его словам, в течение этого на Бахмутском направлении враг снизил интенсивность наступательных действий.
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Оккупанты прибегают к штурмам
Андрей Крамаров объяснил, что россияне все же не оставляют попыток захватить Бахмут.
То есть количество наступлений снизилось почти вдвое. Она все равно очень велика, это безумные количества людей и большое количество атак,
– убежден он.
По его мнению, враг продолжает попытки перекрыть именно основную трассу питания города Бахмут, совершая штурм.
"И значительных успехов в этом они вообще не достигают. Там нет возможности для них поближе подтянуть свою артиллерию для того, чтобы под артиллерийский полный контроль взять эту трассу", – подчеркнул он.
Крамаров добавил, что юго-западные позиции россиян полностью контролируются украинской артиллерией, которая в основном находится в районе Часового Яра.
ВСУ успешно отрабатывают по врагу
Военный эксперт объяснил, что попытка россиян штурмовать реку Бахмутка – это нечто довольно странное. Они не строят понтонную переправу, а физически штурмуют реку.
"Они вышли на тот плацдарм, им дали на него зайти, их закрыли на Правом берегу. И на Правом берегу контролируют наши бойцы", – заметил он.
Там русские военные были уничтожены не только благодаря украинской артиллерии.
Очень эффективно, по словам наших бойцов, работает именно западное вооружение ближнего боя, например, те же минометы МК-14, которыми наши бойцы на расстоянии 1,5–2 километра просто накрывают сразу же их в том месте, где они появляются,
– сосредоточил внимание военный эксперт.
По его словам, относительно северной части Бахмута, там ситуация тоже тяжелая из-за промзоны вокруг.
"Эта крупная промышленная зона является местом ведения боевых действий. Это ближние бои. Промзона не позволяет ни нам, ни им эффективно использовать большую ствольную артиллерию", – добавил он.
Крамаров сообщил, что сейчас ВСУ там используют тактику активной защиты малыми группами, которая использовалась при обороне Киева, в частности, во время боев в Буче и Ирпене.
Малыми группами ССО, десантно-штурмовые войска при поддержке Сухопутных войск, держащих их тыл, очень активно маневрами пытаются выбивать противника, нанося ему контратаку,
– подытожил он.
Так что успехи определенные есть.
Контрнаступательные действия
Военный эксперт подчеркнул, что в Авдеевке враг также пошел в активные штурмовые действия, которые даются ему дорогой ценой.
По его словам, из-за создания своеобразных "клещей", с помощью которых они пытаются обходить плотные ряды украинской обороны, россияне оголяют свои фланги.
И там южнее Авдеевки они понесли очень значительные потери, потому что они выдвинулись, растянули сами свой фронт, после чего получили очень хорошую контратаку,
– объяснил он.
Там враг потерял значительную часть своей техники, попав в окружение.
"Что касается наших контрнаступательных действий, то они идут сейчас больше всего на северном направлении Бахмута", – подчеркнул он.
Военный эксперт отметил, что Орехово является одной из наших логистических цепей, на которую россияне наступают уже третью неделю подряд.
То, чего они пытались достичь за 24 часа, в течение получаса, часы они теряют,
– убежден он.
По его словам, уже в боях под Бахмутом был замечен танк Т-62 2022 модернизации.
Подготовка Украины к контрнаступлению
- Оппозиционер Пионтковский считает, что освобождение Украины начнется с освобождения Мелитополя, Бердянска. Дальше будет выход к побережью, превращению Крыма и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в огромный котел русской армии.
- Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украине необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, который уже не за горами.
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