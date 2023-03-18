Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. Он отметил, что направления основных и дополнительных контрнаступательных действий определят непосредственно военное командование Украины.

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Россияне уже давно упустили возможности для проведения наступательных операций, подчеркнул Самусь. В последние месяцы они занимались тактическими действиями на разных направлениях, в Бахмуте, Угледаре, Авдеевке, Кременной. А потом, вероятно, планировали перейти к оперативным действиям.

Однако даже на тактическом уровне враг уже не может продвигаться вперед, заметил говорящий.

Украина планирует контрнаступление, однако это не означает, что оно будет в первую очередь проходит именно на Бахмутском направлении или в районе Угледара. Это небольшие участки фронта, на которых россияне сконцентрировались, пытаясь выполнить свои тактические задачи. У Украины задачи свои,

– подчеркнул Самусь.

Готовятся операции на масштабном уровне

В рамках спецоперации по деоккупации украинской территории главные и дополнительные направления контрнаступления будут определяться украинским командованием.

Эксперт подчеркнул, что важно то, что сейчас украинская оборона остановила противника, и теперь он будет переходить к обороне. То есть украинская армия может проводить тактические действия на Донбассе, и вместе с тем готовить операции на более масштабном уровне, на большей части фронта, на совсем других направлениях.

На Донбассе сейчас украинская армия выполняет очень важную задачу – переводит противника оборону и, возможно, в некоторых направлениях будет его откидывать. Там, где есть возможность его уничтожить, ослабить, отбросить на менее выгодные рубежи, это будет делаться.

– резюмировал Самусь.

Самусь предположил, как будет происходить контрнаступление ВСУ: смотреть видео

Подготовка Украины к контрнаступлению