Первоначально основные силы военных будут направлены на освобождение юга Украины. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.
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"Основной сюжет – это освобождение ВСУ Мелитополя, Бердянска, выход к побережью, превращение Крыма и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в огромный котел российской армии", – подчеркнул Пионтковский.
Он уверен, что эти действия обсуждались украинскими и американскими военными руководителями в январе – феврале в штабе американской сухопутной армии.
Украина начала получать авиацию
Под этот основной план контрнаступления Украины передается все вооружения, убежден Пионтковский. В вопросе контрнаступления очень важна фронтовая авиация.
Напомним, что 16 марта Польша приняла решение передать Украине 4 истребителя МИГ-29, в то время как Словакия отправит 13 единиц Миг-29.
Как мне известно, эти МиГи готовились несколько месяцев с дополнительной оснасткой, что дает возможность нести западные крылатые ракеты воздушного базирования. Это очень серьезное оружие,
– подчеркнул оппозиционер.
Украина готовит контрнаступление
- Военнослужащий ВСУ Евгений Карась сказал, что Украина обязательно победит Россию в войне. Но все наступит не так быстро, как многие могут надеяться. Карась предполагает, что Украина освободит почти все территории к апрелю 2024 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все идет по плану Украины Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению.
- Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украине необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, который уже не за горами.