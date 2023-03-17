Первоначально основные силы военных будут направлены на освобождение юга Украины. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.

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"Основной сюжет – это освобождение ВСУ Мелитополя, Бердянска, выход к побережью, превращение Крыма и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей в огромный котел российской армии", – подчеркнул Пионтковский.

Он уверен, что эти действия обсуждались украинскими и американскими военными руководителями в январе – феврале в штабе американской сухопутной армии.

Украина начала получать авиацию

Под этот основной план контрнаступления Украины передается все вооружения, убежден Пионтковский. В вопросе контрнаступления очень важна фронтовая авиация.

Напомним, что 16 марта Польша приняла решение передать Украине 4 истребителя МИГ-29, в то время как Словакия отправит 13 единиц Миг-29.

Как мне известно, эти МиГи готовились несколько месяцев с дополнительной оснасткой, что дает возможность нести западные крылатые ракеты воздушного базирования. Это очень серьезное оружие,

– подчеркнул оппозиционер.

Пионтковский о контрнаступлении ВСУ: смотреть видео