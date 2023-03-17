Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в целом боевые действия носят циклический характер.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Враг идет в наступление, затем переходит в оборону и накапливает ресурсы. Далее – снова попытка наступления, и так – по кругу.

Когда Россия сможет повторить полномасштабное наступление

Как отметил полковник запаса ВСУ, в зависимости от объема задач и ширины фронта, такие действия могут длиться от месяцев до десятков лет.

С академической точки зрения период, через который Россия может повторить широкомасштабное наступление на Украину, может занять около 10 лет. Именно столько понадобится российской армии, чтобы подготовиться к повторным масштабным наступательным действиям,

– сказал Свитан.

Российская армия понесла огромные потери в Украине, и чтобы полноценно ее восстановить, нужны годы. Впрочем, как отметил Свитан, через 10 лет путинский режим в России уже вряд ли будет существовать.

Оккупанты могут мощно атаковать на фронте раз в пол года

Если же говорить о малых наступлениях, то в зависимости от ширины фронта они могут происходить с периодичностью примерно в полгода. Это время требуется, чтобы:

провести мобилизацию;

подготовить новобранцев;

произвести или отремонтировать технику;

провести комплектование и боевое слаживание подразделений.

"Все это занимает около полугода. Это как раз хорошо демонстрирует предыдущая мобилизация в России. Владимир Путин объявил мобилизацию в сентябре 2022 года. А реальное наступление россиян вышло на свой пик в феврале – марте 2023-го", – отметил Свитан.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите полное видео

Интенсивность атак на Востоке Украины

По словам военного эксперта, активность врага на Востоке Украины постепенно падает.

Сейчас мы вышли на определенное плато, когда насчитывается около 100 атак со стороны оккупантов в сутки. А было около 150 – 170 штурмов,

– отметил Свитан.

Он добавил, что такую интенсивность – 100 атак в сутки – россияне будут держать еще около месяца, примерно до начала апреля.

Хитрость Путина

Из-за больших потерь в Украине Кремль пытается собрать новые ресурсы для войны. Еще в конце 2023 года в России заявили о намерениях увеличить собственную армию до 1,5 миллиона человек.

"За зиму у россиян не получилось ничего сделать. Они не могут собрать людей, ведь мобилизационная система не работает", – сказал военный эксперт.

Теперь в России придумали другой способ – планируют увеличить армию на 400 тысяч контрактников. Как рассказал Свитан, Кремль направил определенные планы руководству всех российских регионов. Каждый губернатор должен выставить примерно по 10 тысяч контрактников.

"Однако контрактники – это люди, которые идут на войну зарабатывать деньги. Сейчас в России хотят их мотивировать и поднять оплату, но за счет региональных бюджетов. Такая вот хитрость Путина: он хочет собрать людей благодаря карманам губернаторов", – сообщил полковник запаса ВСУ.

Кремль готовится к новому наступлению летом

Как отметил Свитан, чтобы собрать контрактников, понадобится несколько месяцев.

Кремль собирает людей под летнее наступление. То есть, следующий этап наступления России должен быть летом. К тому времени соберут пусть 300 тысяч, как-нибудь прогонят их через мобилизационные пункты. А вот собрать амуницию для этих людей не получится,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, максимум, чем Кремль сможет обеспечить новых военных – это автоматы. К тому же к концу лета российская армия понесет еще большие потери. По мнению Свитана, новые подразделения бросят на восстановление и пополнение тех частей, которые уже есть в Украине.

"А к лету мы уже можем выровнять фронт и открыть новый. Мы видим линию фронта по линии границы Украины и России", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Чего ждать на фронте: коротко