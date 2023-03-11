Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Смотрите также Актуальность удержания Бахмута постоянно только растет, – Сырский

Оборона Бахмута ломает планы России

Отмечают, что генерал-полковник Александр Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями. Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.

Также в сообщении указывается, что для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами,

– заявил Сырский.

В ведомстве добавили, что командующий постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.

Ситуация в Бахмуте: главное