Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании. Там отмечают, что ВСУ продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200 – 800 метров между застроенными районами".

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Какая ситуация в Бахмуте

"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил Вагнера, пытающихся продолжить свое фронтальное наступление на запад", – говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что украинские силы и их линии снабжения западнее Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил России обойти защитников с севера и юга.

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