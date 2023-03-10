Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина точно знает, какой ценой платит за то, чтобы Бахмут все же выстоял российское нашествие.

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Три составляющих решения по Бахмуту

Михаил Подоляк подчеркнул, что Бахмут – это феномен украинской истории.

Это уже историческое место того, как нужно вести крайне тяжелые бои для того, чтобы контролировать инициативу, имея определенные ресурсные ограничения на конкретном этапе войны,

– объяснил он.

По его мнению, именно это делает Генштаб сегодня в Бахмуте.

Михаил Подоляк убежден, что украинская сторона точно знает, какую цену сознательно платит за удержание города. Во-первых, в настоящее время ВСУ уничтожают абсолютно все российское, что движется в городе.

"Самые боеспособные остатки российской армии: и спецподразделения, и "вагнеровцы", и зеки – все это будет уничтожено, а это единственный ударный кулак российской армии", – убежден он.

По его словам, вторая составляющая – это демонстрация Генштабом ВСУ, что такое маневренная война. Это именно то, что так и не может осмыслить российская армия.

Безусловно, это выглядит иногда как ад, страшный ад!

– сосредоточил внимание он.

Советник главы ОП отметил, что бои за Бахмут – это заведомо контролируемый процесс с точки зрения целей и задач, которые мы решаем.

Михаил Подяк добавил, что третья составляющая вопроса Бахмута – это отвлечение внимания россиян, анонсировавших большое наступление и сконцентрировавших определенный объем остаточных ресурсов именно на Бахмутском направлении.

По его словам, в это же время украинские военные концентрируются также и на других направлениях.

Отвлечение внимания на идеальном уровне,

– объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что до конца войны эту инициативу мы не потеряем.

Михаил Подоляк дал оценку ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Украинское планирование войны

Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время в информационном пространстве очень много спекуляции вокруг слова "Бахмут".

"Это важное слово, оно историческое. Безусловно, все хотят дать свою оценку, экспертную оценку. Это очень важные оценки, безусловно", – подчеркнул он.

Однако, по его мнению, обычно содержание объективной информации в таких сообщениях колеблется от 1% до 10%. Все остальное – это личные мнения и догадки.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения большое количество иностранных аналитиков говорили о том, что украинцам следует бежать из Украины, потому что Россия очень быстро поставит ее на колени. Поэтому через призму опыта мы должны доверять только оценкам Генштаба и ставкам верховного главнокомандующего.

Есть огромный Генштаб, который занимается планированием, командующие оперативных направлений,

– объяснил он и добавил, что также привлекается большое количество других силовых органов, представителей Совбеза для обсуждения всех сценариев развития событий.

Подоляк добавил, что в нашей стране это всегда диалог. К тому же, все решения принимаются коллегиально.

"Ставка – это десятки человек, тридцать, сорок людей, которые изучают всю ситуацию и принимают коллегиально консолидированное решение, исходя из ресурсов, понимания рисков и того, что мы хотим иметь через неделю-две", – добавил он.

Подоляк убежден, что именно это и есть планирование войны. Оно в Украине гораздо лучше, чем в России и многих других странах, которые думали, что умеют воевать.

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