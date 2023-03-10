Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україна точно знає, якою ціною платить за те, щоб Бахмут все ж вистояв російську навалу.

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Три складові рішення щодо Бахмута

Михайло Подоляк наголосив, що Бахмут – це феномен української історії.

Це вже історичне місце того, як треба вести вкрай тяжкі бої для того, щоб контролювати ініціативу, маючи певне ресурсне обмеження на конкретному етапі війни,

– пояснив він.

На його думку, саме це сьогодні робить Генштаб в Бахмуті.

Михайло Подяк переконаний, що українська сторона точно знає, яку ціну свідомо платить задля утримання міста. По-перше, наразі ЗСУ знищують абсолютно все російське, що рухається у місті.

"Найбільш боєздатні залишки російської армії: і спецпідрозділи, і "вагнерівці", і зеки – все це буде знищено, а це єдиний ударний кулак російської армії", – переконаний він.

За його словами, друга складова – це демонстрація Генштабом ЗСУ, що таке маневрова війна. Це саме те, що так і не може осмислити російська армія.

Безумовно, це виглядає іноді як пекло, страшне пекло!

– зосередив увагу він.

Радник глави ОП зазначив, що бої за Бахмут – це свідомо контрольований процес з точки зору цілей і задач, які ми там вирішуємо.

Михайло Подяк додав, що третя складова питання Бахмута – це відволікання уваги росіян, які анонсували великий наступ і сконцентрували певний обсяг залишкових ресурсів саме на Бахмутському напрямку.

За його словами, у цей же час українські військові концентруються також і на інших напрямках.

Відволікання уваги на ідеальному рівні,

– пояснив він.

Подоляк підкреслив, що до кінця війни цю ініціативу ми не втратимо.

Михайло Подяк дав оцінку ситуації в Бахмуті: дивіться відео

Українське планування війни

Михайло Подоляк розказав, що наразі в інформаційному просторі дуже багато спекуляції навколо слова "Бахмут".

"Це важливе слово, воно історичне. Безумовно, всі хочуть дати свою оцінку, експертну оцінку. Це дуже важливі оцінки, безумовно", – наголосив він.

Проте, на його думку, зазвичай вміст об'єктивної інформації у таких повідомленнях коливається від 1 до 10%. Усе решта – це особисті думки та здогадки.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення велика кількість іноземних аналітиків говорили про те, що українцям варто втікати з України, тому що Росія дуже швидко поставить її на коліна. Тому крізь призму досвіду маємо довіряти лише оцінкам Генштабу та ставкам верховного головнокомандувача.

Є величезний Генштаб, який займається плануванням, є командувачі оперативних напрямків,

– пояснив він і додав, що також залучається велика кількість інших силових органів, представників Радбезу задля обговорення всіх сценаріїв розвитку подій.

Подоляк додав, що в нашій країні – це завжди діалог. До того ж всі рішення приймаються колегіально.

"Ставка – це десятки людей, тридцять, сорок людей, які вивчають усю ситуацію і приймають колегіально консолідоване рішення, виходячи з ресурсів, розуміння ризиків і того, що ми хочемо мати через тиждень-два", – додав він.

Подоляк переконаний, що саме це і є плануванням війни. Воно в Україні набагато краще, ніж у Росії та багатьох інших країнах, які думали, що вміють воювати.

Бої в Бахмуті: останнє