Після проведення нашої ротації були встановлені основний та резервні шляхи постачання наших військ у Бахмуті. Це і шляхи, через які може проходити ротація, і шляхи, які допомагають постачати туди усе необхідне, зокрема боєприпаси. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Крамаров.

До теми Деякі контратаки напрошуються, – військові експерти про ситуацію навколо Бахмута

Противник втрачає боєздатність

За словами військового експерта, завдяки вдалим контратакам, які коштували нам дуже дорого, було відбито північний та південний фланги, якими росіяни намагалися оточити Бахмут. Східна частина міста вщент зруйнована, доцільності й можливості вести активні оборонні дії немає.

Після цього ми відступили за річку, витиснули ворога з флангів і, що дуже важливо, вирівняли лінію фронту. Це дозволяє ефективніше вести оборонні дії,

– зауважив Крамаров.

Також було стягнуто більшу кількість артилерії, щоб навколо Бахмута ми могли утримувати ворога під вогневим контролем і не давати йому проходити. На це у своїх пабліках жалілися представники ПВК "Вагнер", що ЗСУ дуже активно й точно накривають артилерійським вогнем

Той факт, що цим займається генерал Сирський, ще раз підкреслює важливість цього оборонного рубежу. Насправді не погода зараз впливає на український контрнаступ. Він залежить передовсім від втрати боєздатності нашим ворогом,

– наголошує військовий експерт.

А втрата його боєздатності, продовжує він, відбувається саме у ці хвилини. Зокрема, це Бахмут, Кремінна – Сватове, Авдіївка.

"Фортеця Бахмут має для нас і велике символічне значення. Ми перейшли від позиційної до активної оборони, яка передбачає тактичні штурмові контратаки щодня з боку ЗСУ, тим самими ми створюємо великий тиск і, можливо, передумови для того, щоб не дати навіть відступити військам противника, коли в них вичерпається наступальний потенціал", – підсумував Крамаров.

У Бахмуті важливі зміни / Окупанти змінюють тактику: дивіться відео

Звідки та коли почнеться контрнаступ ЗСУ