Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон. За його словами, ЗСУ дуже сильно вдарять по позиціях окупантів та виженуть ворога з території України.

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"Я переконаний, що наш наступ розпочнеться з Бахмута. Це буде як точка опори. Ми по них дуже міцно вдаримо, коли погода буде сприяти цьому. Виб’ємо їх, як мінімум, до кордону", – запевнив він.

Складні погодні умови

Конон зазначив, що зараз погодні умови складні для ЗСУ. На ніч повітря морозне, а вдень – відлига. Через багнюку військовим складно пересуватися на автомобілях та важкій техніці.

Так само складні умови і для росіян, підкреслив лейтенант. Наступальний потенціал ворога значно погіршився.

На щастя для нас, російська техніка грузне. По нерухомій цілі потрапити набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка їде на швидкості 40 – 50 кілометрів на годину. Це я про важку техніку. Звичайно, автомобіль там може рухатися швидше,

– пояснив військовий.

Конон про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

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