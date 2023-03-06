Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він посилається на матеріал видання The New York Times, що українські військові проходили в Німеччині комплекс навчань, який має допомогти визначити, де краще провести контрнаступ.

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Коли ЗСУ можуть піти в контрнаступ

За словами Федорова, є інформація про два можливих напрямки: перший – на Півдні України з виходом на азовське узбережжя, другий – в Луганській області. Звісно, напрямки можуть змінитися. Але таку інформацію подали в американському ЗМІ.

Очевидно, що й Росія готується до контрнаступу ЗСУ. Але зараз вона більше виснажує власні ресурси. Особливо сильно це відбувається у битві під Бахмутом, де російські окупанти вже втратили величезну кількість військ. На інших напрямках в загарбників теж значні втрати. Це серйозно деморалізує.

Готуватися окупанти можуть. Але для того, щоб протидіяти, потрібно мати серйозні сили. Зараз Росія виснажує свої сили під Бахмутом, а на інших напрямках зазнає втрат. Це сильно впливає на бойових дух особового складу,

– зазначив Федоров.

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Також, поки Україна отримує західну техніку, Росія змушена знімати з консервації бронемашини 50-х років випуску. Їх не порівняти. Хоч важливо, щоб Україна отримала велику кількість західної техніки.

На його думку, контрнаступу ЗСУ варто очікувати не раніше кінця квітня – початку травня 2023 року. Саме тоді мине типова весняна погода з болотами.

Україна готується до контрнаступу