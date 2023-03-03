Про це заявив голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today.

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Буданов заявив, що у Росії закінчуються "інструменти війни"

Заява генерал-майора Кирила Буданова пролунала на тлі невизначеності можливостей Росії продовжувати агресивну війну. До річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого очікувався новий потужний наступ російської армії, однак він фактично не відбувся, пише видання.

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", – наголосив Буданов.

Також під час інтервʼю Буданов також припустив, що "вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення цієї війни".

Бойові дії наближаються до кінця

Раніше Буданов розповідав, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої". Очільник ГУР ствердно відповів на питання, чи в цих боях вирішуватиметься доля війни. "Це переломний момент", – додав глава ГУР МО.

Він також провів аналогію з футбольним матчем, заявивши, що у протистоянні між Україною і Росією "рахунок 1:1, а хвилина 70-а".

"Це суб'єктивне бачення", – наголосив Буданов.

Також Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України навесні 2023 року планують серйозний наступ. За даними очільника розвідки, він передбачає звільнення української території.

Важливо! Українські військові провели штабні навчання на базі США в Німеччині, в межах яких пропрацювали майбутній контрнаступ ЗСУ на фронті. Ці навчання відбулись за участю "найбільш високопоставлених генералів президента Байдена, які відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні".