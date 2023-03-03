Про це заявив голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today.
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Буданов заявив, що у Росії закінчуються "інструменти війни"
Заява генерал-майора Кирила Буданова пролунала на тлі невизначеності можливостей Росії продовжувати агресивну війну. До річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого очікувався новий потужний наступ російської армії, однак він фактично не відбувся, пише видання.
"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", – наголосив Буданов.
Також під час інтервʼю Буданов також припустив, що "вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення цієї війни".
Бойові дії наближаються до кінця
- Раніше Буданов розповідав, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої". Очільник ГУР ствердно відповів на питання, чи в цих боях вирішуватиметься доля війни. "Це переломний момент", – додав глава ГУР МО.
- Він також провів аналогію з футбольним матчем, заявивши, що у протистоянні між Україною і Росією "рахунок 1:1, а хвилина 70-а".
- "Це суб'єктивне бачення", – наголосив Буданов.
- Також Кирило Буданов заявив, що Збройні Сили України навесні 2023 року планують серйозний наступ. За даними очільника розвідки, він передбачає звільнення української території.