Буданов, який нещодавно підкорив серця українців, показавши кота Гюнтера, який мешкає у ГУР Міноборони, прокоментував чутки про свої начебто політичні амбіції. Він зауважив, що почувається на своєму місці.

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Слухайте, я займаюся специфічною діяльністю. Вона мене в усьому влаштовує,

– наголосив Буданов.

Він також наголосив, що не планує вступати у політичну кампанію.

Буданов спрогнозував, яким буде 2023

Очільник ГУР відомий своїми прогнозами, які збуваються. У перший день 2023 року Буданов розповів, до чого варто готуватися українцям.

За словами очільника ГУР, Україну чекає радість та перемога. Водночас піку хороших новин варто очікувати у другій половині 2023 року.

Буданов неодноразово наголошував, що Україна поверне всі свої території. Цікаво, що 23 лютого у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі по радіо пролунало звернення глава української розвідки. Він заявив, що Україна скоро повернеться. Час діяти патріотам настав. Тим часом всіх зрадників чекає летальний фінал.