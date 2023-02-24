Глава держави під час пресконференції 24 лютого відповів на чутки щодо ймовірної заміни заміну Резнікова на Буданова. Про це пише 24 Канал.

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Відповідь Зеленського щодо чуток про зміни в Міноборони

Президент наголосив, що ті чи інші рішення, які він приймає на Ставці, які стосуються особистостей чи безпеки і оборони нашої держави, він не обговорює публічно.

"Одне з таких рішень – це безпекова ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими або розвідниками, або службовцями", – сказав Зеленський.

Він додав, що це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах і все. І в цьому режимі він обговорював це питання.

Якщо я хотів би призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками українського законодавства,

– сказав президент.

Що цьому передувало