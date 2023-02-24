Глава держави під час пресконференції 24 лютого відповів на чутки щодо ймовірної заміни заміну Резнікова на Буданова. Про це пише 24 Канал.
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Відповідь Зеленського щодо чуток про зміни в Міноборони
Президент наголосив, що ті чи інші рішення, які він приймає на Ставці, які стосуються особистостей чи безпеки і оборони нашої держави, він не обговорює публічно.
"Одне з таких рішень – це безпекова ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими або розвідниками, або службовцями", – сказав Зеленський.
Він додав, що це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах і все. І в цьому режимі він обговорював це питання.
Якщо я хотів би призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками українського законодавства,
– сказав президент.
Що цьому передувало
- Чутки про те, що у Міністерстві оборони плануються кадрові зміни, офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого.
- Також низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що на посаду очільника Міноборони винесуть кандидатуру начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
- Арахамія наголосив, що "війна диктує кадрову політику". І пояснив, що "час і обставини потребують посилення та перегрупування". Ворог готується наступати, тож силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.