Водночас зараз ця гра є абсолютно незрозумілою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Резніков та Буданов на своїх місцях

"Я думаю, що і Буданов, і Резніков на своїх місцях зараз", – зауважив політтехнолог.

Так, міністр оборони Резніков налагодив контакти з західними колегами, зокрема у форматі "Рамштайн". Крім того, не лише прямі офіційні контакти, а й кулуарні.

У нас немає часу замінити його (Резнікова – 24 Канал) і сказати, мовляв, знайомтеся – новий міністр оборони. У нас час на вагу золота зараз,

– сказав Тизенгаузен.

Так, у Міноборони є ознаки корупції. Втім, необхідно працювати щодо тих, хто бере участь у цих корупційних схемах. Отже, на думку політтехнолога, діяти у цьому випадку треба було зовсім інакше.

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Крім того, Арахамія заявив, що Резнікова замінить очільник Головного управління розвідки Міноборони Буданов. Утім, він чудово виконує свою роботу. Це не ті посади, які можна так запросто змінювати, тому треба дуже обережно ставитися до кадрової політики.

Ба більше, проблема у тому, що міністрів звільняють або заміняють без оголошення чіткої причини. Коли немає певних пунктів за якими їх прибирають, то й інші міністри не знають "на який горизонт планувати роботу".

"Треба холодна голова у кадрових питаннях, особливо в таких ключових міністерствах", – підсумував політтехнолог.

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