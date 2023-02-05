24 Канал зібрав головні тези з брифінгу міністра оборони України. Основні заяви Олексія Резнікова читайте далі.

Зверніть увагу Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку

Загроза нового наступу Росії: чи готова Україна давати відсіч

Олексій Резнікова відзначив, що Україна не виключає посилений тиск та нові наступи Росії у лютому, зокрема через любов її до символізму та дат, а 24 лютого буде рівно рік від початку повномасштабної війни з Росією, що є частиною протистояння, яке триває від 2014 року.

Водночас міністр наголосив, що зараз дуже важливо слухати Генеральний штаб та його офіційну позицію, і не вестися на фейкову інформацію, адже як тільки ворог сформує ударні угруповання – Генштаб усе знатиме. Крім того, Резніков додав, що ЗСУ готові до такого сценарію, а Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає все на контролі.

Несподіванок не буде. Було багато вкидів, в тому числі щодо наступу 5 лютого. Тому закликаю всіх критично ставитися до такої інформації. Наші Сили оборони тримаються. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Ні поруч з Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам. Сьогодні прикордонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили,

– наголосив Резніков.

Щодо нового наступу на Київ, то, за словами Резнікова, Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає концентрації військ. Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.

Щодо загрози для Харкова міністр також відзначив, що вона, на жаль, є, однак станом на зараз формування ударних угруповань ворога Україна не спостерігає.

Водночас голова Міноборони переконаний – цей рік стане для України переможним.

Ми віримо, що 2023 рік буде роком перемоги. Я вірю в створення військового трибуналу,

– наголосив Резніков.

Однак Резніков вважає, що повномасштабного вторгнення Росії можна було б уникнути, якби у 2014 році світ зайняв чіткішу позицію, а не продовжував загравати з Росією.

Літаки, танки, радари, снаряди: про військову допомогу від партнерів

Україна отримує колосальну підтримку від міжнародних партнерів і новим рівнем цієї допомоги стали рішення про надання танків. Однак є ще один пункт – авіація. Олексій Резніков запевнив, що її нам також нададуть.

Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму – літаки теж будуть, питання просто – які,

– наголосив Резніков.

За словами міністра, зараз йдуть переговори з партнерами щодо виду літаків, які може отримати Україна.

Крім того, Резніков озвучив ще одну приємну новину – уже 6 лютого почнуться навчання українських воїнів на танках Leopard. Також за словами міністра, ЗСУ отримають ще одне французьке озброєння – сучасні радари Ground Master 200, які допоможуть виявляти ворожі повітряні цілі на будь-якій висоті.

Окремо Резніков зазначив, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони, зазначивши, що таку допомогу нам пообіцяв Тель-Авів.

Олексій Резніков також назвав особистою перемогою те, що наша держава отримала доступ до артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Міністр переконаний, що після того, як українці оперативно та впевнено їх опанували, партнери почали давати нам більше радіолокаційних станцій та HIMARS.

Крім того, глава Міноборони, коментуючи рішення США про надання Україні ракет GLSDB дальністю до 150 кілометрів, запевнив, що наша держава не використовуватиме зброю від партнерів для ударів по території Росії.

Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій території України

– заявив Резніков.

Окремо міністр наголосив, що наша армія стає найбільш досвідченою та найбільш оснащеною в Європі і де-факто ми вже є членами НАТО з урахуванням озброєння Альянсу в Україні та впровадження їхніх систем.

Скандали, реформи та можлива відставка міністра: Резніков про роботу Міноборони

Олексій Резніков також прокоментував скандали довкола оборонного відомства. За його словами, факти вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель.

Відповідаючи на запитання щодо роботи колишнього директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, міністр сказав, що у липні минулого року призначив аудит роботи цього департаменту з усіх питань. Коли надійшли проміжні висновки аудиту в грудні, Хмельницького було відсторонено від посади.

Також на тлі корупційних скандалів міністр анонсував створення громадської антикорупційної ради при Міноборони, яка дозволить міністерству отримувати експертизу від громадськості. Міністр наголосив, що під час воєнного стану дуже важливо закривати доступ до певної інформації й при цьому надавати можливість суспільству контролювати публічні фінанси.

Він додав, що провів зустрічі з парламентськими комітетами, під час яких мовилось про оновлення законодавства. Депутати планують унормувати закупівлі у секторі безпеки та оборони таким чином, щоб була захищена важлива інформація, але щоб ці закупівлі стали більш публічними.

Також Резніков заявив, що виступає за часткову відкритість оборонних закупівель за прикладом системи Prozorrо й пропонує створити Military Prozorro

Окремо міністр повідомив, що у Міноборони триває перевірка усіх систем закупівель. Також паралельно розпочався державний аудит. Окрім того, Рахункова палата Верховної Ради готова розпочати аудит міжнародної технічної допомоги. Резніков зазначив, що проведення такої перевірки важливе і для України, і для партнерів.

Також Резніков зауважив, що при відомстві створити Агенцію з оборонних закупівель. Вона вже працює й вже укладені перші контракти.

Щодо закупівлі тилового забезпечення міністр зазначив, що цей шлях пройдений на 80%. За його словами, наразі на складах Збройних сил України є понад 200 тисяч бронежилетів та 150 тисяч шоломів, сотні тисяч комплектів зимової і літньої форми, усього необхідного включно із взуттям. Резніков також підкреслив, що практично все спорядження зараз закуповується в українських виробників, а не у закордонних, як це було на початку повномасштабного російського вторгнення.

Олексій Резніков також відповів на чутки про свою відставку. За його словами, таке рішення може ухвалити тільки президент.

Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави,

– розповів Резніков.

За його словами, у разі звільнення він підтримає наступника, а також надасть йому поради і консультації, і персонально представить міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію і підкреслив, що робитиме все для перемоги нашої держави у війні.