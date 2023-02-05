24 Канал собрал главные тезисы по брифингу министра обороны Украины. Основные заявления Алексея Резникова читайте дальше.

Обратите внимание Резников прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Угроза нового наступления России: готова ли Украина давать отпор

Алексей Резникова отметил, что Украина не исключает усиленное давление и новые наступления России в феврале, в частности, из-за ее любви к символизму и датам, а 24 февраля будет ровно год от начала полномасштабной войны с Россией, которая является частью продолжающегося с 2014 года противостояния.

В то же время, министр подчеркнул, что сейчас очень важно слушать Генеральный штаб и его официальную позицию, и не вестись на фейковую информацию, ведь как только враг сформирует ударные группировки – Генштаб все будет знать. Кроме того, Резников добавил, что ВСУ готов к такому сценарию, а Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит все на контроле.

Неожиданностей не будет. Было много вбросов, в том числе по поводу наступления 5 февраля. Поэтому призываю всех критично относиться к такой информации. Наши силы обороны держатся. Необходимо слушать Генеральный штаб ВСУ. Нет рядом с Черниговом или Харьковом нет ударных групп. Не нужно поддаваться разным паническим вбросам. Сегодня пограничники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них. Мы ожидаем наступления русских, они любят символизм. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного Главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы,

– подчеркнул Резников.

Что касается нового наступления на Киев, то, по словам Резникова, Минобороны не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев – там нет концентрации войск. По состоянию на сегодняшний день на полигонах республики находится не более 12 тысяч российских захватчиков.

Относительно угрозы для Харькова министр также отметил, что она, к сожалению, есть, однако по состоянию на сегодняшний день формирования ударных группировок врага Украина не наблюдает.

В то же время глава Минобороны убежден – этот год станет для Украины победным.

Мы верим, что 2023 год будет годом победы. Я верю в создание военного трибунала,

– подчеркнул Резников.

Однако Резников считает, что полномасштабного вторжения России можно было бы избежать, если бы в 2014 году мир занял более четкую позицию, а не продолжал заигрывать с Россией.

Самолеты, танки, радары, снаряды: о военной помощи от партнеров

Украина получает колоссальную поддержку от международных партнеров и новым уровнем этой помощи стали решения о предоставлении танков. Однако есть еще один пункт – авиация. Алексей Резников заверил, что ее нам тоже предоставят.

Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопросы просто – какие,

– подчеркнул Резников.

По словам министра, сейчас идут переговоры с партнерами по виду самолетов, которые может получить Украина.

Кроме того, Резников озвучил еще одну приятную новость – уже 6 февраля начнутся учения украинских воинов на танках Leopard. Также, по словам министра, ВСУ получат еще одно французское вооружение – современные радары Ground Master 200, которые помогут обнаруживать вражеские воздушные цели на любой высоте.

Резников отметил, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах, отметив, что такую помощь нам пообещал Тель-Авив.

Алексей Резников также назвал личной победой то, что наше государство получило доступ к артиллерийским снарядам калибра 155 миллиметров. Министр убежден, что после того, как украинцы оперативно и уверенно их овладели, партнеры стали давать нам больше радиолокационных станций и HIMARS.

Глава Минобороны, комментируя решение США о предоставлении Украине ракет GLSDB дальностью до 150 километров, заверил, что наше государство не будет использовать оружие от партнеров для ударов по территории России.

Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины

– заявил Резников.

Отдельно министр подчеркнул, что наша армия становится наиболее опытной и оснащенной в Европе и де-факто мы уже являемся членами НАТО с учетом вооружения Альянса в Украине и внедрения их систем.

Скандалы, реформы и возможная отставка министра: Резников о работе Минобороны

Алексей Резников также прокомментировал скандалы вокруг оборонного ведомства. По его словам, факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.

Отвечая на вопрос работы бывшего директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, министр сказал, что в июле прошлого года назначил аудит работы этого департамента по всем вопросам. Когда поступили промежуточные выводы аудита в декабре, Хмельницкий был отстранен от должности.

Также на фоне коррупционных скандалов министр анонсировал создание общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

Он добавил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых говорилось об обновлении законодательства. Депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.

Также Резников заявил, что выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro и предлагает создать Military Prozorro.

Отдельно министр сообщил, что в Минобороны идет проверка всех систем закупок. Также параллельно начался государственный аудит. Кроме того, Счетная палата Верховной Рады готова приступить к аудиту международной технической помощи. Резников отметил, что проведение такой проверки важно и для Украины, и для партнеров.

Также Резников отметил, что при ведомстве создать Агентство по оборонным закупкам. Она уже работает и уже заключены первые контракты.

По закупке тылового обеспечения министр отметил, что этот путь пройден на 80%. По его словам, сейчас на складах Вооруженных сил Украины более 200 тысяч бронежилетов и 150 тысяч шлемов, сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, всего необходимого включая обувь. Резников также подчеркнул, что практически все снаряжение сейчас закупается у украинских производителей, а не у зарубежных, как это было в начале полномасштабного российского вторжения.

Алексей Резников также ответил на слухи о своей отставке. По его словам, такое решение может принять только президент.

Решение быть мне министром обороны или не быть принимает Верховный Главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства,

– рассказал Резников.

По его словам, в случае увольнения он поддержит преемника, а также предоставит ему советы и консультации и персонально представит министрам обороны, с которыми имеет личную коммуникацию и подчеркнул, что будет делать все для победы нашего государства в войне.