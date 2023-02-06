Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. У понеділок, 6 лютого, він анонсував призначення очільників МВС і СБУ.

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При цьому Арахамія зазначив, що "кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться".

Раніше Арахамія інформував про відставку Резнікова

Ввечері 5 лютого Давид Арахамія інформував про кадрові зміни в Міноборони, а також призначення голів МВС та СБУ.

Депутат повідомляв, що Олексій Резніков очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Натомість керівник ГУП МО, генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони замість Резнікова.

Крім того, МВС та СБУ мали б очолити Ігор Клименко та Василь Малюк відповідно. Наразі Клименко та Малюк перебувають на цих посадах як тимчасові виконувачі обов'язків.

Що відомо про ймовірну відставку Резнікова