Глава государства во время пресс-конференции 24 февраля ответил на слухи о вероятной замене Резникова на Буданова. Об этом пишет 24 Канал.
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Ответ Зеленского насчет слухов об изменениях в Минобороны
Президент подчеркнул, что те или иные решения, которые он принимает на Ставке, касающиеся личностей или безопасности и обороны нашего государства, он не обсуждает публично.
"Одно из таких решений – это ситуация по безопасности в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мысли не сугубо к этому министерству, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными или разведчиками, или служащими", – сказал Зеленский.
Он добавил, что это касается ситуации в некоторых приграничных регионах, и все. И в этом режиме он обсуждал этот вопрос.
Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, мы бы делали это исключительно шагами украинского законодательства,
– сказал президент.
Что этому предшествовало
- Слухи о том, что в Министерстве обороны планируются кадровые изменения, официально подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля.
- Также ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что на должность главы Минобороны вынесут кандидатуру начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
- Арахамия подчеркнул, что "война диктует кадровую политику". И объяснил, что "время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке". Враг готовится наступать, так что силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.