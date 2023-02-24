Глава государства во время пресс-конференции 24 февраля ответил на слухи о вероятной замене Резникова на Буданова. Об этом пишет 24 Канал.

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Ответ Зеленского насчет слухов об изменениях в Минобороны

Президент подчеркнул, что те или иные решения, которые он принимает на Ставке, касающиеся личностей или безопасности и обороны нашего государства, он не обсуждает публично.

"Одно из таких решений – это ситуация по безопасности в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мысли не сугубо к этому министерству, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными или разведчиками, или служащими", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это касается ситуации в некоторых приграничных регионах, и все. И в этом режиме он обсуждал этот вопрос.

Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, мы бы делали это исключительно шагами украинского законодательства,

– сказал президент.

Что этому предшествовало