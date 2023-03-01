Буданов, недавно покоривший сердца украинцев, показав кота Гюнтера, проживающий в ГУР Минобороны, прокомментировал слухи о своих якобы политических амбициях. Он заметил, что чувствует себя на своем месте.
Обратите внимание Зеленский ответил на вопрос о вероятной замене Резникова на Буданова
Слушайте, я занимаюсь специфической деятельностью. Она меня во всем устраивает,
– подчеркнул Буданов.
Он также подчеркнул, что не планирует вступать в политическую кампанию.
Буданов спрогнозировал, каким будет 2023 год
Руководитель ГУР известен своими прогнозами, которые сбываются. В первый день 2023 Буданов рассказал, к чему стоит готовиться украинцам.
По словам главы ГУР, Украину ждет радость и победа. В то же время пика хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023 года.
Буданов неоднократно отмечал, что Украина вернет все свои территории. Интересно, что 23 февраля во временно оккупированном Крыму и на Донбассе по радио прозвучало обращение главы украинской разведки. Он заявил, что Украина скоро вернется. Время действовать патриотам настало. Тем временем всех предателей ждет летальный исход.