Буданов, недавно покоривший сердца украинцев, показав кота Гюнтера, проживающий в ГУР Минобороны, прокомментировал слухи о своих якобы политических амбициях. Он заметил, что чувствует себя на своем месте.

Обратите внимание Зеленский ответил на вопрос о вероятной замене Резникова на Буданова

Слушайте, я занимаюсь специфической деятельностью. Она меня во всем устраивает,

– подчеркнул Буданов.

Он также подчеркнул, что не планирует вступать в политическую кампанию.

Буданов спрогнозировал, каким будет 2023 год

Руководитель ГУР известен своими прогнозами, которые сбываются. В первый день 2023 Буданов рассказал, к чему стоит готовиться украинцам.

По словам главы ГУР, Украину ждет радость и победа. В то же время пика хороших новостей следует ожидать во второй половине 2023 года.

Буданов неоднократно отмечал, что Украина вернет все свои территории. Интересно, что 23 февраля во временно оккупированном Крыму и на Донбассе по радио прозвучало обращение главы украинской разведки. Он заявил, что Украина скоро вернется. Время действовать патриотам настало. Тем временем всех предателей ждет летальный исход.