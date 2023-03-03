Як пише The New York Times, військові навчання відбулись за участю "найбільш високопоставлених генералів президента Байдена, які відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні".
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Високопоставлені генерали відмітили вміння ЗСУ
Джерела з-поміж американських військових розповіли журналістам, що навчання проходили в штабі командування армії США в Європі та Африці, яка розташована в німецькому місті Вісбаден.
В рамках штабних навчань українські офіцери намагалися виробити найбільш слушну стратегію майбутнього контрнаступу. Зазначають, що відпрацьовували різні сценарії.
Українські офіційні особи зрештою вирішать, яким курсом слідувати, а американські військові чиновники, як зазначається, служать свого роду резонатором,
– пише видання.
Після одного з тренувань командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі відмітив "феноменальну" адаптивність українських військових і заявив, що вони допоможуть їм адаптуватися більше.
Контрнаступ ЗСУ: головне
- Збройні Сили України готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.
- Головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – генерал-майор Віктор Назаров розповів коли почнеться український контрнаступ.
- На запитання, коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаров відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.
- Також він наголосив, що сучасна війна – це не просто про технології, а перш за все логістика.