Як пише The New York Times, військові навчання відбулись за участю "найбільш високопоставлених генералів президента Байдена, які відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні".

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Високопоставлені генерали відмітили вміння ЗСУ

Джерела з-поміж американських військових розповіли журналістам, що навчання проходили в штабі командування армії США в Європі та Африці, яка розташована в німецькому місті Вісбаден.

В рамках штабних навчань українські офіцери намагалися виробити найбільш слушну стратегію майбутнього контрнаступу. Зазначають, що відпрацьовували різні сценарії.

Українські офіційні особи зрештою вирішать, яким курсом слідувати, а американські військові чиновники, як зазначається, служать свого роду резонатором,

– пише видання.

Після одного з тренувань командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі відмітив "феноменальну" адаптивність українських військових і заявив, що вони допоможуть їм адаптуватися більше.

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