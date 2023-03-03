Как пишет The New York Times, военные учения состоялись с участием "наиболее высокопоставленных генералов президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине".

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Высокопоставленные генералы отметили умение ВСУ

Источники среди американских военных рассказали журналистам, что учения проходили в штабе командования армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком городе Висбаден.

В рамках штабных учений украинские офицеры пытались выработать наиболее правильную стратегию будущего контрнаступления. Отмечают, что отрабатывали разные сценарии.

Украинские официальные лица в конце концов решат, по какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором,

– пишет издание.

После одной из тренировок командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил "феноменальную" адаптивность украинских военных и заявил, что они помогут им адаптироваться больше.

Контрнаступление ВСУ: главное