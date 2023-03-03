За рік повномасштабної війни російські війська зазнали "приголомшливих втрат" близько 200 тисяч солдатів. Тисячі танків та бронетранспортерів знищені або стали трофеями для ЗСУ.

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У Росії закінчуються артилерійські боєприпаси та крилаті ракети. Чимало з найелітніших, найкраще навчених і досвідчених підрозділів було знищено, але в відновлення підуть роки, а не місяці. Тому Кремль розраховує на мобілізованих, які не проходять належного навчання,

– йдеться у статті.

Аналітики усе більше сумніваються в тому, що Росія у своєму "новому" наступі буде загрозою. Так, в ISW вже заявили, що під Лиманом ведуться найінтенсивніші бої, проте вони завершуються без територіальних здобутків.



Розбита російська техніка на Донеччині / Фото The New York Times

Елітні війська розбиті, замість них воюють невмілі мобілізовані

У Росії закінчуються артилерійські снаряди та крилаті ракети, і вона має проблеми з поповненням своїх запасів через санкції Заходу.

Ба більше, найелітніші, найкраще навчені і найдосвідченіші підрозділи були знищені, розбиті. Для відновлення потужностей російській армії, на думку експертів, знадобляться роки, а не місяці.

Замість них Росія змушена покладатися на десятки тисяч новопризваних солдатів, яких поспіхом перекинули на фронт, без відповідної підготовки та навчань.

Захисники на БТР на Харківщині / Фото The New York Times

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ЗСУ готуються до весняного наступу

Українська стратегія полягає в тому, щоб максимально поглинати удари та готуватися до весняного контрнаступу на західній бронетехніці.

Російська армія зазнає величезних втрат: що більше втрат на Донбасі, то швидше Україна зможе перемогти,

– цитує видання президента Володимира Зеленського.

Водночас, на думку аналітиків, помилково вважати, що Росія роззброєна: у них все ще тисячі танків і артилерії, вони все ще мають можливість виробляти бронетехніку, хоч і потужності значно менші, ніж на початку війни. Також у ворога все ще перевага у живій силі.

Видання також наводить думку американського генерала Марка Міллі, який каже, що російський наступ становить небезпеку лише через чисельність російської армії.

"Путін призвав кілька сотень тисяч, і ці люди прибувають на поле бою. Тож, у них є кількість, але чи вдасться їм продовжити боротьбу, ще побачимо", – сказав Міллі.

Єдиний напрямок, де російські війська просуваються – це Бахмут. Окупанти наблизилися до міста та загрожують українським силам. Однак запеклі бої тривають уже кілька місяців, а Бахмут досі стоїть.

Помилка росіян, що вони не вчаться на помилках

У цьому наступі Росія перепробувала півдюжини атак по всьому фронту на Донбасі, окупанти вирішили не зосереджуватися на одному штурмі. І вже перша атака – танковий штурм шахтарського міста Вугледар, завершилася провалом: десятки танків і бронетранспортерів підірвалися на мінах або залишилися на полях розбитими.

Руйнування нагадували сцени спаленої та знищеної російської броні, якими були характерні бої навколо Києва минулої зими.

До теми Росія була розгромлена під Вугледаром, окупанти втратили нову бронетехніку, – New York Times

"Їхня помилка полягає в тому, що вони не вчаться на своїх помилках", – сказав журналістам український військовий з позивним "Дізель".