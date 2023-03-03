Так, за даними Генштабу ЗСУ, тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 загарбників. Зазначимо, що ці дані не включають поранених окупантів.
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Втрати ворога у техніці
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3405 (+8);
- бойових броньованих машин – 6 673 (+15);
- артилерійських систем – 2 402 (+4);
- РСЗВ – 484 (+4);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 301 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);
- спеціальна техніка – 230 (+0).
Деталі від Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби Сили оборони завдала 13 ударів по районах скупчення як живої сили, так і техніки ворога. Окрім того, героям вдалося збити ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити:
- 6 районів скупчення живої сили;
- склад з боєприпасами ворога.