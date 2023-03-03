Так, по данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков. Эти данные не включают раненых оккупантов.
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Потери врага в технике
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла:
- танков – 3405 (+8);
- боевых бронированных машин – 6 673 (+15);
- артиллерийских систем – 2 402 (+4);
- РСЗО – 484 (+4);
- средства ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 301 (+1);
- вертолетов – 289 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);
- крылатые ракеты – 873 (+0);
- корабли /катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);
- специальная техника – 230 (+0).
Детали от Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки Силы обороны нанесла 13 ударов по районам скопления как живой силы, так и техники врага. Кроме того, героям удалось сбить вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА.
Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить:
- 6 районов скопления живой силы;
- склад с боеприпасами противника.