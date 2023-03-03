Об этом и общей ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба. Заметим, что враг продолжает нести безумные потери в попытках продемонстрировать хоть какие-нибудь победы на поле боя.

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Атаки и наступление не утихают

Оккупанты не смогли воплотить в жизнь план Путина по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей до 1 марта. Но они продолжают двигаться на ряду направлений. И ситуация там очень сложная, ведь враг бросает бойцов "пачками" и никто не считается с потерями.

Так, за прошедшие сутки наши военные отбили 85 атак. Их зафиксировали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Какая ситуация по другим направлениям

Волынский, Полесский, Северский, Слобожанский. Оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. За прошедшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. За прошедшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Купянский и Лиманский. Оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Белогоровки на Луганщине и Спорного на Донетчине. Из артиллерии обстреляно более 20 населенных пунктов.

Оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Белогоровки на Луганщине и Спорного на Донетчине. Из артиллерии обстреляно более 20 населенных пунктов. Бахмутское направление. Захватчики продолжают штурмовать город. Нашим защитникам удалось отбить атаки в районах Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Григоровки, Богдановки, а также Бахмута.

Захватчики продолжают штурмовать город. Нашим защитникам удалось отбить атаки в районах Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Григоровки, Богдановки, а также Бахмута. Авдеевский и Шахтерский. Там тоже зафиксировали безуспешные попытки атак противника. Кроме того, российские военные с артиллерии и минометов обстреляли районы 18 населённых пунктов.

Там тоже зафиксировали безуспешные попытки атак противника. Кроме того, российские военные с артиллерии и минометов обстреляли районы 18 населённых пунктов. Запорожский и Херсонский. Под вражеский огонь попали более 45 населенных пунктов. Среди них Новоселка и Времовка в Донецкой области, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское в Запорожье и Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Враги несут потери

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления как живой силы, так и техники врага. А еще нашим защитникам удалось сбить вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 типа "Суперкам", 2 типа "Орлан", а также 4 типа "Ланцет").

А вот подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить 6 районов скопления живой силы, а также склад боеприпасов врага.

Террор мирного населения продолжается

К сожалению, на временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать мирное население. Известно, что на захваченной части Запорожья они грабят жителей. Так, с начала февраля 2023 года захватчики активно отбирают авто у тех, кто не получил российские паспорта.

Пытаются враги также присвоить себе земельные участки. Для этого они продолжают давить на жителей. Так, большинство жителей Боевого Херсонской области отказались передавать свои частные участки. Они не захотели, чтобы их земля была на балансе так называемой оккупационной "администрации".

Но это сопротивление имеет и свои последствия. По состоянию на 1 марта, отмечают в Генштабе, в неизвестном направлении вывезли около 200 человек из этого села. Это оккупанты сделали в рамках своих так называемых "фильтрационных мероприятий". Их жилья уже захватили российские наемники.