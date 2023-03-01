Видання The New York Times зазначає, що сучасні західні танки на озброєнні ЗСУ з'являться на полі бою уже найближчим часом, а ось російська бронетехніка, яку вивели в бій раніше, уже була знищена під час штурму Вугледару.

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Зазначають, що у тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці маневрували обороною, ведучи вогонь здалеку або зі схованок, коли російські колони підходили ближче.

Втім, Росія не тільки не змогла захопити Вугледар, але й зробила помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни: наступаючим колонам влаштували засідки,

– йдеться у статті.

Поля біля Вугледару буквально всіяні знищеною корпусами біотехніки росіян: підірвані на мінах, уражені артилерією та знищені протитанковими ракетами.

Видання поговорило з українськими війсковими, які вели бої за Вугледар.

Ми вивчали дороги, якими вони їздили, потім сховалися і чекали, щоб стріляти в засідки,

– сказав сержант.

Відсутність досвіду також завдала шкоди росіянам. Найелітніші підрозділи армії країни-агресора були розгромлені у попередніх боях. На їх місця прийшли мобілізовані, без досвіду ведення бою.

Як доказ того, що Росії не вистачає досвідчених танкістів, видання наводить випадок, коли українські солдати захопили медика, якого перепризначили керувати танком.

У Вугледарі Росія втратила стільки техніки, що вони змінили тактику і тепер вдаються лише до піхотних атак,

– сказали українські командири.

Нищівну поразку Росії визнають й російські військові блогери. Критикуючи військових, вони звинувачували у невдачі повторних танкових штурмів, генералів у неправильній тактиці.

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Тактика "засідок" ЗСУ

Засідки були характерною тактикою України проти російських бронетанкових колон з перших днів війни. Працюючи з бункера у Вугледарі, лейтенант Баяк на відео з безпілотника помітив першу колону з близько 15 танків і БТР, які наближалися.

Вони підготували зону ураження вздовж ґрунтової дороги, якою гуркотіли танки. Командиру достатньо було віддати по рації наказ – "До бою!".



Танкісти на лінії фронту / Фото The New York Times

Протитанкові групи, які ховалися в лісах уздовж полів і озброєні американськими Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими ракетами "Стугна-П" з лазерним наведенням, приготували свою зброю.

Далі були готові артилерійські батареї. Грунтову дорогу залишили вільною від мін, у той час, як поля були засіяні ними, щоб спонукати росіян продовжувати наступ, не даючи танкам розвернутися, коли пастка була створена.

Найбільш вразливою колона танків стає після того, як відкривають вогонь і танкісти в паніці намагаються розвернутися — виїжджаючи на заміноване узбіччя. Підірвані транспортні засоби тоді стають перешкодою, сповільнюючи або зупиняючи колону. У цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи додаткову броню та вбиваючи солдатів, які вилізли з виведених з ладу машин,

– цитує NT українського лейтенанта Баяка,

Увага! Зазначають, що російські командири направили броньовані колони вперед через відсутність інших варіантів боротьби з уже добре укріпленими позиціями ЗСУ. Приблизно через 3 тижні після танкового бою, повторні штурми російської бронетехніки провалилися.

Повторні штурми провалились

Українське командування завдало удару по ворогу ракетами HIMARS. Так, зазвичай їх використовують по складах чи казармах, але вони виявилися ефективними й проти нерухомої танкової колони.

ЗСУ також використовували американські гаубиці M777 і французькі "Цезар", а також іншу західну зброю.

Ми знищили багато російської техніки. Що вони зробили не так, це прийшли в Україну,

– цитує видання українського військового підсумовуючи аналіз розгрому росіян.



ЗСУ гатять з гаубиць по позиціях ворога / Фото The New York Times

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