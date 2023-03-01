The New York Times отмечает, что современные западные танки на вооружении ВСУ появятся на поле боя уже в ближайшее время, а вот российская бронетехника, которую вывели в бой ранее, уже была уничтожена во время штурма Угледара.

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Отмечают, что в продолжительном бою обе стороны бросили в бой танки, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из тайников, когда российские колонны подходили ближе.

Впрочем, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ошибку, стоившую Москве сотен танков в начале войны: наступающим колоннам устроили засады,

– говорится в статье.

Поля у Угледара буквально усеяны корпусами уничтоженной бронетехники россиян: взорваны на минах, поражены артиллерией и уничтожены противотанковыми ракетами.

Издание поговорило с украинскими военными, которые вели бои за Угледар.

Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять в засады,

– сказал сержант.

Отсутствие опыта также нанесло ущерб россиянам. Самые элитные подразделения армии страны-агрессора были разгромлены в предыдущих боях. На их места пришли мобилизованные без опыта ведения боя.

В доказательство того, что России не хватает опытных танкистов, издание приводит случай, когда украинские солдаты захватили медика, которого переназначили управлять танком.

В Угледаре Россия потеряла столько техники, что они изменили тактику и теперь прибегают только к пехотным атакам,

– сказали украинские командиры.

Сокрушительное поражение России признают и российские военные блоггеры. Критикуя военных, они обвиняли в неудаче повторных танковых штурмов, генералов в неправильной тактике.

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Тактика "засад" ВСУ

Засады были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны. Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Баяк на видео из беспилотника заметил первую приближающуюся колонну из около 15 танков и БТР.

Они подготовили зону поражения вдоль грунтовой дороги, по которой грохотали танки. Командиру достаточно было отдать по рации приказ – "К бою!".



Танкисты на линии фронта / Фото The New York Times​

Противотанковые группы, которые прятались в лесах вдоль полей и вооруженные американскими Javelin с инфракрасным наведением и украинскими ракетами "Стугна-П" с лазерным наведением, приготовили свое оружие.

Дальше были готовы артиллерийские батареи. Грунтовую дорогу оставили свободной от мин, в то время как поля были усеяны ими, чтобы побудить россиян продолжать наступление, не давая танкам развернуться, когда ловушка была создана.

Наиболее уязвимой колонна танков становится после того, как открывают огонь и танкисты в панике пытаются развернуться – выезжая на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подрывая дополнительную броню и убивая солдат, вылезших из выведенных из строя машин,

– цитирует NT украинского лейтенанта Баяка,

Внимание! Отмечают, что российские командиры направили бронированные колонны вперед из-за отсутствия других вариантов борьбы с уже хорошо укрепленными позициями ВСУ. Приблизительно через 3 недели после танкового боя, повторные штурмы российской бронетехники провалились.

Повторные штурмы провалились

Украинское командование нанесло удар по врагу ракетами HIMARS. Да, обычно их используют по складам или казармам, но они оказались эффективными и против неподвижной танковой колонны.

ВСУ также использовали американские гаубицы M777 и французские "Цезарь", а также другое западное оружие.

Мы уничтожили много российской техники. Что они сделали не так, это пришли в Украину,

– цитирует издание украинского военного, подытоживая анализ разгрома россиян.

ВСУ стреляют с гаубиц по позициям врага / Фото The New York Times

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