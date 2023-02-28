Об этом 24 Каналу рассказал журналист проекта "Донбасс.Реалии" Александр Демченко. По его словам, Россия пыталась сконцентрировать возле Угледара элитные подразделения своей армии.

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В частности, оккупанты согнали туда морскую пехоту Тихоокеанского флота России.

"На этом участке враг не имеет никакого успеха или продвижения. Хотя Угледар на самом деле – город гораздо меньше, чем Бахмут", – сказал журналист.

Особенности застройки Угледара

По словам Демченко, с точки зрения застройки Угледар является большим скоплением многоэтажек.

"Бахмут – это разнообразный город. Там есть и новая застройка, и одноэтажный частный сектор, и дома начала XX века", – рассказал журналист.

Что касается Угледара, то там сконцентрированы многоэтажки, построенные в 1960 –1970 годах XX века.

Александр Демченко рассказал о боях под Угледаром: смотрите видео

С многоэтажек оккупантов видно, как на ладони

Журналист отметил, что российские захватчики смогли продвинуться только на территории к юго-востоку от города.

Там "серая зона", где расположены приусадебные участки, дачи. Туда пытаются прорываться российские оккупанты. Каким-то подразделениям удается туда заходить,

– рассказал Демченко.

Однако россияне не могут зайти в сам город. Ведь в Угледаре застройку удерживают украинские военные. Они уничтожают живую силу и технику врага, ведь российских оккупантов с высоты многоэтажек видно, как на ладони.

"На самом деле эти дачи и прилегающие к ним лесополосы стали своеобразным кладбищем морской пехоты Тихоокеанского флота России", – подчеркнул журналист.

Идеальная местность для обороны

По словам Демченко, если стоять в домах на юге Угледара и смотреть дальше на юг – туда, откуда наступают российские военные, там открывается огромный плацдарм степной местности.

Ты находишься на возвышенности и видишь вдаль на несколько километров. Это идеальное место для обороны. И в то же время очень неблагоприятное для наступления,

– рассказал журналист.

Он добавил, что российские военные зашли в села Павловка и Никольское неподалеку от города и смогли там закрепиться только потому, что прячутся за остатками застройки.

"Если они выходят в наступление на Угледар, то сразу попадают под огонь артиллерии, минометов, стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов", – сказал Демченко.



Бойцы ВСУ из Угледара видят оккупантов, как на ладони / Скриншот карты боевых действий Deep State

Нелогичные действия россиян

Во многих местах под Угледаром уже стоит уничтоженная техника российских войск. Несмотря на это, оккупанты пытаются выдвигаться на те же позиции. Как только они это делают, ВСУ уничтожают очередную порцию техники противника.

Это уже пристреленные участки местности. Какой логикой руководствуются россияне, непонятно,

– отметил Демченко.

Журналист добавил, что действия захватчиков под Угледаром выглядят очень странно. Если под Бахмутом враг несет большие потери, чтобы продвинуться хотя бы на десяток метров, то под Угледаром россияне вообще никак не способны подвинуть линию фронта. Враг только тратит свою живую силу.

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