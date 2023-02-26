На кадрах последствия недавних обстрелов оккупантами сел Никольское и Петровка Донецкой области. Выжженная земля и руины – так выглядит "русский мир". От увиденного тяжело сдерживать эмоции.

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Оккупанты выжигают украинские села

На Востоке Украины идут самые ожесточенные бои. Бойцы Путина не оставляют попыток полностью оккупировать Донецкую область. Захватчики буквально выжигают населенные пункты.

На обнародованных спутниковых снимках общий вид села Петровка. Верхнее изображение было сделано еще в июне 2022 года. Нижнее – уже 10 февраля 2023 года после мощных артиллерийских обстрелов в этом районе.

Петровка после российских обстрелов / Maxar Technology/Reuters

На второй паре спутниковых снимков изображен Свято-Успенский Николае-Василовский монастырь в селе Никольское Донецкой области. Верхнее изображение также сделано в июне 2022 года, а нижнее – 10 февраля 2023 года во время боевых действий в регионе.

Никольское после российских обстрелов / Maxar Technology/Reuters

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Никольское расположено всего в 9 километрах от Угледара: смотрите карту

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"Черные Запорожцы" показали кладбище российских танков

Вражеское войско пыталось наступать под Угледаром, однако наши воины нанесли оккупантам колоссальные потери. Настоящее кладбище российских танков показали бойцы из 72 ОМБр.

"Черные Запорожцы" один за другим превращали российскую технику в металлолом. Только на одном месте скопилось с десяток уничтоженных танков. Видео можете посмотреть здесь.

Обратите внимание! Ранее в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления рассказали, что всего за одну неделю наши воины разбили 130 единиц российской техники. Кроме того, 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора уничтожена почти полностью.