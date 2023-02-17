Вместо штурмов по ночам враг начал восстанавливать свои силы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Алексей Дмитрашковский.
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Как именно оккупанты изменили свою тактику
Враг несколько изменил свою тактику в этом направлении. Он фактически перестал ночью атаковать наши позиции,
– отметил Дмитрашковский.
Только за последние два дня по направлению Угледара Донецкой области численность штурмовых действий колеблется от двух до четырех. Днем оккупанты очень сильно применяют свою артиллерию. Только за 16 февраля россияне использовали ее 223 раза.
"При этом штурмовых действий в районе Угледара и Марьянки было 16", – добавил Дмитрашковский. Также он сообщил, что противник сменил тактику и в применении авиации.
Раньше они вели штурмовой огонь и постоянно работали подразделения ВРГ и штурмовые группы. Сегодня же наблюдается несколько иная тактика: оккупанты ночью теперь пытаются восстанавливаться и пополнять свои резервы. Именно в этом и состоит их ночное изменение тактики,
– подытожил Дмитрашковский.
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Как украинские защитники уничтожают врага у Угледара
- Недавно Алексей Дмитрашковский рассказал, что всего за одну неделю враг потерял 130 единиц техники.
- По данным нидерландского OSINT-проекта, за 8 – 10 февраля Россия потеряла 103 единицы техники, в том числе 36 танков, во время наступления на Авдеевку и Угледар.
- Недавно украинские защитники разбили под Угледаром "элитную" 155-ю бригаду морской пехоты. Предварительно погибли не менее 500 захватчиков. Интересно, что это подтверждают росСМИ.
- Американская компания Maxar Technologies показала, как выглядят окрестности Угледара в Донецкой области, где российские войска понесли колоссальные потери. Две фото, датированные 8 февраля. На них видна бронетехника, расположенная вдоль лесополосы к юго-востоку от Угледара. Посмотреть фото можно в нашем материале.