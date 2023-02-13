Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

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Силы обороны под Угледаром наносят оккупантам колоссальные потери

Интересно, что за две недели своего так называемого "большого наступления" оккупанты потеряли на Угледарском направлении довольно-таки много техники.

Только за прошедшую неделю было уничтожено 130 единиц, из них 36 – танки. Это – батальон,

– подчеркнул Дмитрашковский.

Относительно обнародованных в соцсетях фото и видео по уничтожению колонны военной техники на этом направлении, спикер пояснил, что были дни, когда враг терял от 15 до 20 единиц техники.

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155-я российская бригада морской пехоты уничтожена почти полностью

Отдельно полковник Дмитрашковский отметил работу подразделений ракетных войск и артиллерии, которые ежедневно наносят мощные удары по позициям противника.

Так, на прошлой неделе наши воины вывели из строя подразделение "Пионов". В частности, 1 – уничтожено полностью, а еще 4 – ремонту уже не подлежат.

Обратите внимание! 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота России, известная своими военными преступлениями в Буче и Ирпене, уничтожена почти полностью.

Ее остатки подняли бунт, в частности, из-за внеуставных отношений и денежных поборов. С российских военных собирают деньги на "помощь погибшим собратьям", хотя большинство своих погибших россияне просто оставляют на поле боя, подчеркнул полковник.

При этом, по данным Дмитрашковского, "Укрализныцей" выделено 20 рефрижераторов, которые должны доставить тела ликвидированных оккупантов к границе с Россией.

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Оккупанты применяют так называемую "тактику Жукова"

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления также рассказал, что под Угледаром враг применяет так называемую "тактику Жукова". Речь идет о наступлении волнами, когда при поддержке бронетехники выдвигается взвод до 30 человек, идущих в лобовую по открытой местности, и, соответственно, гибнут.

Также Дмитрашковский сообщил, что большое количество захватчиков уже сдались в плен. В частности, "вагнеровцы" и морпехи из 40 и 155 бригады.

Кстати, из сообщений пленных известно, что во время комплектования этих подразделений вообще не обращали внимание на обучение и подготовку личного состава. К примеру, в 155-й бригаде воюют обычные моряки. Между тем среди "вагнеровцев" много больных СПИДом и наркозависимых.