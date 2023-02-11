Кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области стали последней "точкой невралгии" в российском информационном пространстве. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института по изучению войны.
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ISW о провальном штурме врага возле Угледара
В ISW отметили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессора. Российские милблогеры утверждают, что те же командиры, которые руководили чрезвычайно изнурительными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.
Один российский милблогерь отдельно заявил, что ответственность за тактические провалы россиян у Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Другой – призвал к публичным судам, чтобы наказать высокопоставленных офицеров, которые неоднократно терпели неудачу на поле боя, и утверждал, что российские войска будут продолжать повторять те же ошибки, если эти командиры останутся на своих должностях,
– говорится в отчете ISW.
Впрочем, аналитики отмечают, что на обнародованных кадрах видно, как эти российские войска применяют очень неэффективную тактику, гораздо больше указывающую на то, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, чем плохого командования.
Также в ISW отметили, что российские милблогеры регулярно обвиняют командиров в ответственности за тактические провалы во время войны.
Российские милблогеры, вероятно, обвинили российское командование, чтобы приуменьшить тот факт, что системная плохая подготовка российского мобилизованного персонала, скорее всего, приведет к подобным тактическим неудачам по всей Украине,
– подытожили аналитики.
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Как украинские воины сорвали штурм оккупантов возле Угледара
- В начале февраля стало известно, что воины ССО совместно с бойцами из 72-й отдельной механизированной бригады сорвали штурм врага вблизи Угледара.
- Как рассказывают военные, они устроили засаду для выдвижения танкового подразделения оккупантов. Речь идет о базирующейся во Владивостоке 155-й бригаде морской пехоты. Напомним, что именно она участвовала в штурме Киева в феврале и марте 2022 года. Кроме того, бойцы этой бригады совершали военные преступления в Буче и Ирпене.
- Украинские защитники уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как боевая машина вышла на огневую позицию.
- Наши воины не только увеличили статистику потерь врага, но взяли двух захватчиков в плен. Видео можете просмотреть здесь.
- Заметим, что под Угледаром Силы обороны ликвидировали командира 14-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России полковника Сергея Полякова.