Успешную работу неподалеку от Угледара выполнили воины ССО совместно с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады, передает 24 Канал. Они не только поспособствовали пополнению статистики потерь врага, но и взяли двух бойцов в плен.

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Штурм оккупантов мастерски сорвали

Как рассказывают военные, они устроили засаду по пути танкового подразделения врага. Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты. Напомним, что базируется она во Владивостоке.

Чем известна эта бригада? Напомним, что она участвовала в штурме Киева в феврале и марте 2022 года. Кроме того, ее бойцы заходили в Ирпень и Бучу, мародерили и совершали другие военные преступления.

Каких потерь удалось нанести врагу? Наши защитники рассказывают, что сообща уничтожили модернизированный российский танк Т-80. Причем это сделали до того, как боевая машина вышла на огневую позицию.

Защитники Украины устроили засаду врагу возле Угледара: смотрите видео

Пропаганда промыла мозги пленным

Между украинскими военными и солдатами "второй армии мира" началось сражение. В результате удалось пленить двух членов танкового экипажа. Известно, что они – контрактники и морские пехотинцы.

Я пришел добровольцем в какой-то добровольческий отряд... Я ушел не сразу, не с 24 февраля. В течение шести месяцев была обработка (информационное зомбирование – 24 Канал) в плане: "Здесь нужна наша помощь", "Если не мы, то никто",

– рассказывает оккупант.

Его слова демонстрируют, что российская пропаганда, к сожалению, работает безупречно. Пленный рассказал, что среди жителей страны-агрессорки распространялась информация, что в Украине действительно планируют убить русскоязычных. Поэтому он сознательно пошел их защищать. И нам, возможно, было бы его жалко. Но нет, ведь в такие басни мы еще могли поверить в начале марта 2022 года, но точно не сейчас.

В то же время он признался, что так называемых нацистов, о которых едва ли не круглосуточно рассказывают по российским телеканалам, в Украине он не видел. Мы себе представляем, каково было его удивление, когда он попал в плен, где его залатали, отогрели и покормили. Он, должно быть, не так себе все представлял.

Впрочем, к сожалению, с украинскими военнопленными россияне ведут себя совершенно по-другому. И это мы можем увидеть по тем, кого нам удается вернуть домой после месяцев пребывания в тисках врага.

Напоследок заметим, что наши военные не только смогли сорвать штурм врага на Угледарском направлении. Они сделали это мастерски, избежав потерь. А что касается потерь, то по состоянию на 3 февраля удалось отправить на тот свет 129 870 российских захватчиков. За прошедшие сутки статистику пополнили 840 бойцов "второй армии мира".