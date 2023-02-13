Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

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Сили оборони під Вугледаром завдають окупантам колосальних втрат

Цікаво, що за два тижні сво так званого "великого наступу" окупанти втратили на Вугледарському напрямку досить-таки багато техніки.

Лише за минулий тиждень було знищено 130 одиниць, з них 36 – танки. Це – батальйон,

– наголосив Дмитрашківський.

Щодо оприлюднених у соцмережах фото та відео зі знищення колони військової техніки на цьому напрямку, речник пояснив, що були дні, коли ворог втрачав від 15 до 20 одиниць техніки.

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155-а російська бригада морської піхоти знищена майже вщент

Окремо полковник Дмитрашківський відзначив роботу підрозділів ракетних військ і артилерії, які щодня наносять потужних ударів по позиціях противника.

Так, минулого тижня наші воїни вивели з ладу підрозділ "Піонів". Зокрема, 1 – знищено повністю, а ще 4 – ремонту вже не підлягають.

Зверніть увагу! 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії, відома своїми воєнними злочинами в Бучі та Ірпені, знищена майже повністю.

Її залишки підняли бунт, зокрема, через позастатутні відносини та грошові побори. З російських військових збирають гроші на "допомогу загиблим побратимам", хоча більшість своїх загиблих росіяни просто залишають на полі бою, наголосив полковник.

При цьому, за даними Дмитрашківського, "Укралізницею" виділено 20 рефрижераторів, які мають доставити тіла ліквідованих окупантів до кордону з Росією.

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Окупанти застосовують так звану "тактику Жукова"

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також розповів, що під Вугледаром ворог застосовує так звану "тактику Жукова". Йдеться про наступ хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод до 30 людей, що йдуть в лобову по відритій місцевості, і, відповідно, гинуть.

Також Дмитрашківський повідомив, що велика кількість загарбників вже здалися в полон. Зокрема, "вагнерівці" та морпіхи з 40 і 155 бригади.

До речі, з повідомлень полонених відомо, що під час комплектування цих підрозіділів взагалі не зважали на навченість і підготовленість особового складу. Наприклад, у 155-й бригаді воюють звичайні моряки. Тим часом серед "вагнерівців" багато хворих на СНІД та наркозалежних.