По состоянию на утро 13 февраля известно, что на концерт Кобзона с начала вторжения отправилось более 138 тысяч вражеских воинов. Кроме того, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в комментарии Politico рассказал о потерях оккупантов под Угледаром в Донецкой области.

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"Вторая армия мира" пыталась взять штурмом Угледар

По словам Дмитрашковского, речь идет об "элитной" 155-й бригаде морской пехоты, которую потеряла Россия во время штурма города.

Рядом с Угледаром и Марьинкой Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, в том числе командный состав. Также за прошедшую неделю враг потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков,

– заявил он.

В то же время полковник ВСУ отметил, что Россия теряет в сутки от 150 до 300 морских пехотинцев в этом направлении. Это лишь ослабляет веру российских террористов в то, что оккупанты могут начать эффективную наступательную операцию в ближайшие дни.

Обратите внимание! Дмитрашковский подчеркнул, что 155-ю бригаду Путину уже в третий раз придется переукомплектовывать. Первый раз он это делал после поражения в Киевской области – то есть в Ирпене и Буче; второй раз – после разгрома под Донецком.

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