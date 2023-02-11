Это подтверждают видео, предоставленные 72-й бригадой 24 Каналу. На них видно, как украинская артиллерия уничтожает технику оккупантов в районе Угледара.
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72 бригада уничтожает оккупантов под Угледаром
На обнародованных кадрах можно увидеть немало уничтоженной российской техники и ликвидированных оккупантов. Тем захватчикам, которым удалось выжить, приходится выползать с поля боя.
Благодаря совместной работе артиллеристов и операторов дронов российские мечты о захвате Угледара разрушаются каждый день. На видео видна колонна вражеской техники, которая двигается в том районе. Правда, доехать до своего места назначения оккупантам не удается.
Как 72-я бригада уничтожает врага: смотрите видео
Неудачный штурм Угледара: главное
- Оккупанты пытались штурмовать Угледар Донецкой области. Но украинские защитники сильно разгромили захватчиков. Кадры неудачного вражеского штурма стали последней "точкой невралгии" в российском информационном пространстве.
- Еще в начале февраля стало известно, что воины ССО совместно с бойцами из 72-й отдельной механизированной бригады сорвали штурм захватчиков вблизи Угледара. Как рассказывают военные, они устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов.
- Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты, базирующейся во Владивостоке. Напомним, что именно эта бригада участвовала в штурме Киева в феврале и марте 2022 года. Кроме того, ее бойцы совершали военные преступления в Буче и Ирпене.