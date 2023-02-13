Об этом рассказали в российских СМИ, ссылаясь на рассказ приморского морпеха, которому удалось выжить, сообщает 24 Канал.

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Под Угледаром ликвидировали не менее 500 оккупантов

Один из морпехов 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота Росии, участвовавшей в боях под Угледаром, связался с российскими журналистами. Он рассказал, что после штурма от третьей роты десантно-штурмовой бригады осталось, вероятно, 8 человек. Остальные оккупанты погибли или попали в плен.

Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили людей 500, может быть, больше. Командир бригады сказал, что домой мы поедем только 200 или 300,

– жалуется захватчик.

По его словам, штурм в районе Угледара начался 23 января. Бригада на 80 – 90% состояла из мобилизованных. Военные постоянно погибали, поэтому "все время подвозили новых".

О потерях всей бригады 155 полка морской пехоты во время штурма Угледара писало также издание Politico, ссылаясь на данные главы прессслужбы Таврического округа ВСУ Алексея Дмитрашковского.

Он рассказал, что за последнюю неделю российская армия потеряла большое количество людей в Донецкой области, в том числе среди командования. Россия теряла 150 – 300 морпехов в день во время боев под Угледаром. В общей сложности около 5 тысяч военных ликвидировали, ранили или взяли в плен.

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Путин утверждает, что все идет по плану

Накануне кремлевский диктатор Владимир Путин высоко оценил работу морпехов Тихоокеанского и Северного флотов.

"Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас! Героически борется морская пехота!", - заявил российский президент.

Следует заметить, что в начале ноября морпехи 155-й бригады жаловались на командование, бросившее их в "непонятное наступление" в районе Павловки. Из-за этого они потеряли за 4 дня примерно 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

После того, как Павловка перешла под контроль оккупантов, морпехи рассказывали, что командование отказалось выводить оттуда тех, кто больше всего возмущался. Захватчики предполагают, что командование таким образом наказывает бойцов.

Любопытно! На прошлой неделе ВСУ под Угледаром разгромили колонну российской техники, уничтожив 31 единицу бронетехники, включая 15 танков.

Кратко о ситуации под Угледаром